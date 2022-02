1 Chiara Stuttfeld auf dem Weg zum nächsten Köngener Tor – bei den Zizishausenerinnen herrscht Verzweiflung. Foto: /Jörn Kehle

Köngen - Es war das erwartet klare Ergebnis im Derby der Frauenhandball-Verbandsliga zwischen dem TSV Köngen und dem TSV Zizishausen. Mit 37:25 (20:8) gewannen die Köngenerinnen – und trotzdem sah Trainer Johannes Martin einiges an Verbesserungspotenzial. „Es war wieder ein Auf und Ab“, sagte er – lobte 40 gute Minuten und vermisste in der sonstigen Zeit ein Konzept. In einer glücklichen Lage ist, wer sich das leisten kann und trotzdem hoch gewinnt.