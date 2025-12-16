Handball – Verbandsliga: TSV Denkendorf verpflichtet Lenny Piskureck von der HSG Ostfildern

1 Lenny Piskureck trägt sein künftiges Trikot schon mal Probe. Foto: TSV Denkendorf

Der Außenspieler läuft ab der kommenden Saison gemeinsam mit seinem Bruder Thimo für die Denkendorf auf.











Link kopiert

Denkendorf verpflichtet Lenny Piskureck von der HSG

Es ist kurz vor Weihnachten – und viele Vereine stellen schon die Weichen für die Zukunft. Handball-Verbandsligist TSV Denkendorf verkündet nun die Verpflichtung von Lenny Piskureck vom Regionalligisten HSG Ostfildern für die kommende Saison.

Der Außenspieler und Linkshänder stammt aus dem Nachwuchs der JANO Filder und läuft seit dem Jahr 2021 für die Ostfilderner auf. Genau auf die bei der HSG erworbene Erfahrung setzen die Denkendorfe, zudem sagt der sportliche Leiter Dominik Janu: „Die Verantwortlichen, Trainer und Spieler freuen sich, in Lenny einen weiteren Piskureck verpflichten zu können.“ Denn Lenny Piskurecks Bruder Thimo trägt bereits das Denkendorfer Trikot.