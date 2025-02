1 Die Handballer des TSV Denkendorf holen beim TSV Bad Saulgau einen laut Coach Ralf Wagner „schönen Start-Ziel-Sieg“. Foto: Steffen Wahr











Das Team Esslingen sucht zurzeit nach der Stabilität. Nach der deutlichen Derby-Pleite bei der SG Hegensberg/Liebersbronn fingen sich die Esslinger in Mössingen erneut fast 40 Gegentore. Am anderen Ende der Tabelle feierte Denkendorf den dritten Sieg in Serie, wenngleich der TSV eine bittere Pille schlucken musste.