1 Benjamin Schwab trieb das Angriffsspiel der Denkendorfer an. Foto: /Herbert Rudel

Die Handballer des TSV Denkendorf gewinnen das Derby gegen die SG Heli mit 31:27. Am Ende blicken beide Trainer auf eine erfolgreiche Saison zurück.















„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey“, hallt es durch die Sporthalle, als sich die Denkendorfer Spieler in den Armen liegen und im Kreis tanzen. Kurz vor der Schlusssirene setzt Thimo Piskureck noch einmal zum Wurf an – trifft und lässt das Trommeln und Klatschen der Fans des Heimteams noch einmal lauter werden. Am Ende gewinnen die Handballer des TSV Denkendorf das letzte Saisonspiel der Verbandsliga gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn und gehen mit einem 31:27 (17:13)-Derbysieg in die Sommerpause.