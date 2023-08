1 Gute Laune bei, von links, Luis Geiselhart, Ralf Wagner, Tim Quintus, Louis Fischer, Adrian Thamm, Daniel Moritz, Mattis Riehs, Hardy Neubert, Merlin Rapp und Klaus Riehs. Foto: /Fetzer

Der Handball-Verbandsligist integriert gleich sieben Spieler aus der eigenen A-Jugend. Dazu kommt Louis Fischer aus Bittenfeld und Heiko Glatzel kehrt aus Reichenbach zurück.















Link kopiert

Die Jugendarbeit ist für viele Sportvereine ihr ganzer Stolz. Und wenn der Club eine gute solche macht, erhält er aus der Szene dafür zurecht viel Lob. Gleichzeitig ist es gerade für kleinere Vereine nicht so leicht, eine Kontinuität in die Sache zu bringen. Deshalb ist Klaus Riehs, der langjährige Handball-Funktionär und Trainer des TSV Denkendorf, auch ein bisschen traurig, dass der TSV in der kommenden Saison keine A-Jugend-Mannschaft haben wird.