Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau: nur mit dem Ergebnis zufrieden
1
Lennart Fischer erzielt eines seiner zwei Tore. Die Deizisauer haben ganz schön Mühe mit den Esslingern. Foto: Michael Treutner

Die Verbandsliga-Handballer des TSV Deizisau behalten beim 29:28 gegen das Team Esslingen die Oberhand – zufrieden mit der Leistung ist aber niemand.

Mit Ach und Krach hat der TSV Deizisau in der Handball-Verbandsliga die ersten Punkte eingefahren: Mit 29:28 (15:16) entschied das Team des neuen Trainers Sven Strübin zum Saisonauftakt das Derby gegen das Team Esslingen knapp für sich. Die Erleichterung war nach zwei Abstiegen in Folge groß, überzeugt haben die favorisierten Deizisauer allerdings nicht.

