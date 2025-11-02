Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau gewinnt fünftes Spiel in Serie

1 Yannik Taxis ist mit seinen elf Toren Deizisaus erfolgreichster Torschütze gegen Hofen/Hüttlingen. Foto: /Herbert Rudel

Die Handballer des Spitzenreiters Deizisau siegen gegen die SG Hofen/Hüttlingen mit 30:16. Der Achte TV Reichenbach dreht die Partie gegen den TV Gerhausen nach der Pause.











Bei den Verbandsliga-Handballern des TSV Deizisau läuft es rund. Die Deizisauer gewannen gegen den Vierten SG Hofen/Hüttlingen klar mit 30:16, verteidigten die Spitzenposition und feierten den fünften Erfolg in Serie. Der Achte TV Reichenbach musste sich dagegen gegen den Tabellennachbarn TV Gerhausen nach dem 14:18-Pausenrückstand strecken, um den wichtigen 31:20-Heimsieg einzutüten.