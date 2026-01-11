Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau feiert Start-Ziel-Sieg
Deizisaus Lukas Lohmann (am Ball) erzielt gegen die SG neun Treffer. Foto: Benjamin Lau

Die Verbandsliga-Handballer des TSV Deizisau bezwingen den Elften SG Herbrechtingen/Bolheim mit 38:30.

Erstes Pflichtspiel des Jahres, erster Heimsieg: So haben sich das die Verbandsliga-Handballer des TSV Deizisau vorgestellt, die in der Hermann-Ertinger-Sporthalle den Elften SG Herbrechtingen/Bolheim mit 38:30 (16:10) bezwangen und wieder Rang drei in der Tabelle übernahmen. „Der Grundstein des Sieges war unsere starke Verteidigung. Unsere Torausbeute sowie die Trefferquote waren gut“, freute sich Arne Staiger vom Deizisauer Management und fügte hinzu: „Wir haben sehr wenig Fehler gemacht und das Tempo beinahe über die gesamte Spieldauer halten können.“

