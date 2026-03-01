Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau: das nächste Unentschieden im Spitzenspiel
1
Yannik Taxis rettet den Deizisauern zumindest einen Punkt. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Deizisau spielt bei der SG Hofen/Hüttlingen 29:29. Das Team Esslingen kassiert beim Spitzenreiter eine Klatsche.

Wenn der TSV Deizisau zu einem Spitzenspiel antritt, kommt meistens ein Unentschieden dabei heraus – so war es auch beim 29:29 des Vierten beim Dritten SG Hofen/Hüttlingen. Bei Schlusslicht Team Esslingen sieht es derweil immer düsterer aus, die Niederlage beim Spitzenreiter HV RW Laupheim kam nicht überraschend, fiel mit 25:40 aber heftig aus. Und dann leistete der TSV Denkendorf auch keine Schützenhilfe, sondern verlor beim Vorletzten HSG Wiwido mit 27:32. „Die Ergebnisse der vergangenen zwei Wochen waren nicht gerade so, wie wir sie gebraucht hätten, aber wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen“, sagte Team-Kapitän Benedikt Frohna nach der zwölften Pleite in Serie.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.