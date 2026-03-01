1 Yannik Taxis rettet den Deizisauern zumindest einen Punkt. Foto: /Herbert Rudel

Der TSV Deizisau spielt bei der SG Hofen/Hüttlingen 29:29. Das Team Esslingen kassiert beim Spitzenreiter eine Klatsche.











Wenn der TSV Deizisau zu einem Spitzenspiel antritt, kommt meistens ein Unentschieden dabei heraus – so war es auch beim 29:29 des Vierten beim Dritten SG Hofen/Hüttlingen. Bei Schlusslicht Team Esslingen sieht es derweil immer düsterer aus, die Niederlage beim Spitzenreiter HV RW Laupheim kam nicht überraschend, fiel mit 25:40 aber heftig aus. Und dann leistete der TSV Denkendorf auch keine Schützenhilfe, sondern verlor beim Vorletzten HSG Wiwido mit 27:32. „Die Ergebnisse der vergangenen zwei Wochen waren nicht gerade so, wie wir sie gebraucht hätten, aber wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen“, sagte Team-Kapitän Benedikt Frohna nach der zwölften Pleite in Serie.