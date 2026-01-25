Handball – Verbandsliga: TSV Deizisau ärgert sich über „verlorenen Punkt“ beim Tabellenführer

TSV Deizisau ärgert sich über „verlorenen Punkt“ beim Tabellenführer

1 Der Vierte TSV Deizisau holt beim Ersten HV RW Laupheim ein 29:29-Unentschieden. Foto: oh/Steffen Wahr

Die Deizisauer Verbandsliga-Handballer holen im Top-Spiel ein Remis und der TSV Denkendorf siegt. Indes verlieren die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn gegen den Dritten.











Link kopiert

In der Handball-Verbandsliga war an diesem Wochenende von allem was dabei. Der Vierte TSV Deizisau spielte unentschieden beim Tabellenführer HV RW Laupheim und der TSV Denkendorf gewann beim TSV Bad Saulgau. Derweil verloren die Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn (Platz zwei) ihr Spiel beim Tabellennachbarn HSG Strohgäu.