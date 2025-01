Handball – Verbandsliga: Timo Flechsenhar macht den nächsten Schritt

1 In die angestammte Team-Heimspielstätte, hier ein Foto von vor drei Jahren, wird Timo Flechsenhar nur deshalb nicht zurückkehren, weil die marode Schelztorhalle noch bis mindestens Anfang 2027 geschlossen ist. Foto: /Herbert Rudel

Der frühere Drittliga-Handballer Timo Flechsenhar übernimmt im Sommer beim Verbandsligisten Team Esslingen seinen ersten Job als Cheftrainer.











Rationale Überlegungen spielen bei Personalentscheidungen eine wichtige Rolle. Wo will man hin und mit wem kann das gelingen? Und auf der anderen Seite: Was will ich erreichen und wo kann ich das am besten? Aber die sogenannten weichen Faktoren dürfen nicht unterschätzt werden. Wenn es um Besetzungen im Sport geht, gilt das ganz besonders. Dass der Handball-Verbandsligist Team Esslingen und Timo Flechsenhar für die kommende – und laut Vertrag auch übernächste – Saison zusammenkamen und das auch noch sehr schnell, liegt also nicht nur an Flechsenhars Expertise und an dem, was das Team zu bieten hat. „Nach meinem Gefühl war es der richtige Zeitpunkt“, sagt Flechsenhar zu seinem ersten Job als Chefcoach. „In den Gesprächen hatten wir ein gutes Bauchgefühl“, erklärt Esslingens Handballchef Nils Fehrlen.