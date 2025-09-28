Handball – Verbandsliga: Team kassiert zweite Pleite

1 Denkendorfer Jubeltraube: Die TSV-Handballer feiern in der Verbandsliga den zweiten Saisonsieg. Foto: Kerstin Dannath

Die Verbandsliga-Handballer des Team Esslingen verlieren gegen den TSV Denkendorf im Derby mit 21:30 – und auch das zweite Saisonspiel.











Zweites Lokalderby, zweite Pleite: Nach der knappen Niederlage beim TSV Deizisau zuletzt standen die Verbandsliga-Handballer vom Team Esslingen auch gegen den TSV Denkendorf beim 21:30 (10:13) beim Abpfiff mit leeren Händen da. Während die Esslinger aber bei ihrem Saisonauftakt in Deizisau über weite Strecken eine gute Figur gemacht hatten, ließen sie gegen Denkendorf vieles vermissen. „Das war vorne eine ziemliche Katastrophe“, resümierte Team-Trainer Timo Flechsenhar nüchtern.