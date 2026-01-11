Handball – Verbandsliga: Team Esslingen gibt Remis spät aus der Hand

Team Esslingen gibt Remis spät aus der Hand

1 Der Tabellenletzte Team Esslingen bietet dem Drittplatzierten SG Hofen/Hüttlingen bis zum Schluss Paroli. Foto: Steffen Wahr

Die Verbandsliga-Handballer des Team Esslingen verlieren im ersten Spiel des neuen Jahres zuhause gegen den Drittplatzierten SG Hofen/Hüttlingen knapp mit 30:31.











Die Verbandsliga-Handballer des Schlusslichts Team Esslingen verloren zuhause gegen den Drittplatzierten SG Hofen/Hüttlingen knapp mit 30:31 (16:18) – und hatten den Favoriten bis kurz vor Schluss am Rande einer Niederlage. „Es ist ärgerlich, da wir es selbst in der Hand hatten und so leider wieder nichts Zählbares mitnehmen konnten“, sagte Team-Spieler Benedikt Frohna und ergänzte: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und die Partie nahezu über 60 Minuten offen gestalten können, aber am Ende hat das nicht gereicht.“