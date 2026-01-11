Handball – Verbandsliga: Team Esslingen gibt Remis spät aus der Hand
1
Der Tabellenletzte Team Esslingen bietet dem Drittplatzierten SG Hofen/Hüttlingen bis zum Schluss Paroli. Foto: Steffen Wahr

Die Verbandsliga-Handballer des Team Esslingen verlieren im ersten Spiel des neuen Jahres zuhause gegen den Drittplatzierten SG Hofen/Hüttlingen knapp mit 30:31.

Die Verbandsliga-Handballer des Schlusslichts Team Esslingen verloren zuhause gegen den Drittplatzierten SG Hofen/Hüttlingen knapp mit 30:31 (16:18) – und hatten den Favoriten bis kurz vor Schluss am Rande einer Niederlage. „Es ist ärgerlich, da wir es selbst in der Hand hatten und so leider wieder nichts Zählbares mitnehmen konnten“, sagte Team-Spieler Benedikt Frohna und ergänzte: „Wir haben ein gutes Spiel gemacht und die Partie nahezu über 60 Minuten offen gestalten können, aber am Ende hat das nicht gereicht.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.