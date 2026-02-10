1 Timo Flechsenhar hat sich seine erste Cheftrainer-Station anders vorgestellt. Foto: Michael Treutner

Nach elf Niederlagen in Folge, davon fünf mit einem Tor, ist die Abstiegsgefahr beim Handball-Verbandsligisten Team Esslingen real – die Hoffnung aber auch.











„Am Ende verlieren wir mit drei, aber bis zur 58. Minute war es offen – es hätte auch diesmal mit einem Tor Unterschied ausgehen können.“ Timo Flechsenhar sagt diesen Satz mit fester Stimme. Dabei könnte der Trainer des Handball-Verbandsligisten Team Esslingen der Verzweiflung nahe sein. Mit 30:33 unterlag das Team bei der SG Ober-/Unterhausen, und damit fast schon überraschend hoch. Denn das meint Flechsenhar mit seiner Aussage: Die Esslinger haben nun elf Niederlagen in Folge kassiert, sage und schreibe fünf davon mit einem Tor weniger als der Gegner und davon wiederum jahresübergreifend drei hintereinander – 33:34, 28:29, 30:31. Der bislang letzte Sieg datiert vom 19. Oktober 2025 – gegen Ober-/Unterhausen. Die Folge des Ganzen: Das Team ist Letzter.