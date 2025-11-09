Handball – Verbandsliga: Team bekommt zu spät die Kurve
1
Foto: dpa

Die Esslinger liegen beim TSV Bartenbach hoch zurück und unterliegen am Ende mit 30:36.

Nach zuvor drei Siegen in Folge haben die Verbandsliga-Handballer des Team Esslingen nun zwei mal hintereinander verloren. Das 30:36 (10:18) beim TSV Bartenbach kassierten die Esslinger jedoch bei einer Mannschaft mit einer klar aufsteigenden Form. Für Aufsteiger Bartenbach war es nach dem schwachen Saisonstart der vierte Sieg in Serie. Zuletzt hatte die Mannschaft um den Ex-Plochinger Manuel Haas gegen den TSV Deizisau verloren und anschließend unter anderem den TSV Denkendorf und den TV Reichenbach besiegt – und ist jetzt schon Vierter der Tabelle. Das Team steht auf Rang zehn.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.