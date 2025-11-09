Handball – Verbandsliga: Team bekommt zu spät die Kurve

Die Esslinger liegen beim TSV Bartenbach hoch zurück und unterliegen am Ende mit 30:36.











Nach zuvor drei Siegen in Folge haben die Verbandsliga-Handballer des Team Esslingen nun zwei mal hintereinander verloren. Das 30:36 (10:18) beim TSV Bartenbach kassierten die Esslinger jedoch bei einer Mannschaft mit einer klar aufsteigenden Form. Für Aufsteiger Bartenbach war es nach dem schwachen Saisonstart der vierte Sieg in Serie. Zuletzt hatte die Mannschaft um den Ex-Plochinger Manuel Haas gegen den TSV Deizisau verloren und anschließend unter anderem den TSV Denkendorf und den TV Reichenbach besiegt – und ist jetzt schon Vierter der Tabelle. Das Team steht auf Rang zehn.