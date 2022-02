1 Marcel Planitz erzielte drei Sekunden vor Schluss den Siegtreffer für die SG Hegens- berg/Liebersbronn. Foto: /Herbert Rudel

Die SG Hegensberg/Liebersbronn ringt in der Handball-Verbandsliga den TV Gerhausen mit 26:25 nieder. Unter Neu-Trainer Sinisa Mitranic gelingt dem TSV Köngen der dritte Sieg hintereinander.















Link kopiert

Kreis Esslingen - Ein spannender Samstagabend in der Handball-Verbandsliga: Hegensberg-Liebersbronn holt trotz doppelter Unterzahl noch ein 26:25 gegen Gerhausen. Denkendorf kämpft in Kirchheim – wie so viele andere Gästeteams auch – mit dem harzfreien Ball und muss eine Niederlage hinnehmen. Dem TSV Köngen gelingt im dritten Spiel unter dem neuen Trainer Sinisa Mitranic bei der MTG Wangen der dritte Sieg in Folge. Und Reichenbach behält bei der HSG WiWiDo die Oberhand, was sogar den vierten Erfolg am Stück darstellt. Das für Dienstag angesetzte Nachholspiel zwischen der HSG Ostfildern und dem TV Altenstadt fällt indes – coronabedingt – erneut aus.