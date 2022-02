1 SG-Spieler Henning Richter sorgt nach der Halbzeit für einen Moment der Hoffnung – doch der Derbysieg bleibt aus. Foto: /Robin Rudel

Bei den Handballern der SG Hegensberg/Liebersbronn häufen sich im Verbandsliga-Derby gegen den TSV Köngen die technischen Fehler. SG-Trainer Dobler ist sprachlos, Köngens Mitranic gelingt das Debüt.















Esslingen - Zwischenzeitlich kam kam bei den Fans der SG Hegensberg/Liebersbronn die Hoffnung auf, dass der Derbysieg gegen den TSV Köngen doch noch zu schaffen ist. Lange liefen die Handballer vom Berg dem Rückstand hinterher, kurz nach der Halbzeit stand es 15:17. Dann erzielte der SG-CO-Spielertrainer Henning Richter drei wichtige Treffer innerhalb von zwei Minuten und drehte das Spiel. Doch die Gastgeber nutzten diese Chance nicht, machten weiterhin etliche technische Fehler und verloren letztendlich das Verbandsliga-Derby mit 24:29 (12:16). Für die Mannschaft, die sehr stark in die Spielzeit gestartet war, ist dies die fünfte Niederlage in Folge. Für die Köngener könnte dieser Erfolg hingegen das Ende einer Pechsträhne einläuten, auf jeden Fall war es für Sinisa Mitranic an seiner ehemaligen Wirkungsstätte ein gelungenes Debüt als Interimstrainer.