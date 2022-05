1 Nicolai Mehlitz wirft und viele Berghandballer werfen sich ihm in den Weg. Foto: /Herbert Rudel

Es war laut, es war emotional, es war hitzig, es war spannend. Wenn so eine Stimmung in einer Esslinger Handballhalle herrscht, dann ist Stadtderby. Die SG Hegensberg/Liebersbronn setzte sich am Freitagabend im letzten Saisonspiel nicht nur der Verbandsliga, sondern der gesamten Handballregion beim Team Esslingen mit 31:29 (15:13) durch. Die Berghandballer nahmen damit unten in der Schelztorhalle erfolgreich Revanche für die 30:35-Hinspielniederlage Anfang März.