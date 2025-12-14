Handball – Verbandsliga: Roos wird zum Derbyhelden

1 Daniel Roos setzt sich gegen Sven Müller durch – am Ende erzielt er das entscheidende Tor. Foto: Michael Treutner

Im packenden Derby der Handball-Verbandsliga gewinnt der TV Reichenbach gegen den TSV Denkendorf mit 28:27. Der Reichenbacher Co-Spielertrainer wird zum Matchwinner.











Zwei rote Karten, fünf Hinausstellungen und der Siegtreffer in der letzten Sekunde per Siebenmeter: Es war wieder Derbyzeit an der Fils. Und wieder gewann der TV Reichenbach gegen den Rivalen TSV Denkendorf in der Handball-Verbandsliga – wieder kurz vor Schluss. Diesmal hieß es 28:27 (10:12). Bereits in der vergangenen Saison hatten sich die beiden Teams ein hitziges Duell mit Herzschlagfinale geliefert – auch mit besserem Ende für den TVR.