1 Reichenbachs Alexander Stammhammer (mit Ball) ist kaum zu stoppen und trifft neun Mal ins Köngener Tor. Foto: /Robin Rudel

Die Reichenbacher Handballer schießen sich beim deutlichen 41:28-Erfolg im Derby gegen den TSV Köngen fulminant zurück in die Spur.















Von gegensätzlichen Vorzeichen konnte man vor dem Verbandsliga-Derby zwischen dem TV Reichenbach und dem TSV Köngen nicht unbedingt sprechen, aber identisch waren sie keineswegs. Die einen – die Köngener – kamen nach sechs Siegen in Serie als Team der Stunde in die Reichenbacher Brühlhalle. Die anderen – die Reichenbacher – hatten nach den jüngsten Misserfolgen unter anderem gegen die Keller-Teams SG Lauterstein II und TSV Alfdorf/Lorch Rückschläge im Kampf um die Meisterschaft erlitten und Wiedergutmachung zu leisten. Am Ende fand der TVR nach drei sieglosen Spielen in Serie beim dominanten 41:28 (18:14)-Erfolg wieder zurück in die Spur. Die Köngener Siegesserie riss – und das mit einer deftigen Klatsche.