Der TVR kehrt mit einem 28:26-Sieg aus Unterensingen zurück. Auch der TSV Köngen, das Team Esslingen und die SG HeLi punkten doppelt.















Sieht man vom TSV Denkendorf einmal ab – die Spielberichte der Männer und und der Frauen können aufgrund des frühen Andrucks unserer Zeitung leider erst in der Mittwochsausgabe erscheinen – verlief das Handball-Wochenende in der Verbandsliga ganz nach dem Geschmack der Teams aus dem Esslinger Raum: Sowohl der TV Reichenbach als auch der TSV Köngen, das Team Esslingen und die SG HeLi konnten sich in ihren Partien behaupten.