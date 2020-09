1 Die Vorfreude auf die Saison ist den Neuen beim TSV Denkendorf anzusehen, von links: Athletiktrainer Christian Fetzer, Andreas Dunz, Tim Nothdurft, Heiko Glatzel, Gregor Guckes und der Sportliche Leiter Klaus Riehs. Foto: oh

Die Verbandsliga-Handballer des TSV Denkendorf verstärken ihren Kader.

Denkendorf - Klaus Riehs ist guten Mutes, wenn er an die in zweieinhalb Wochen beginnende Saison der Handball-Verbandsliga denkt. Zumindest, was den Kader des TSV Denkendorf betrifft, für dessen Zusammenstellung er als Sportlicher Leiter maßgeblich mitverantwortlich ist. „Ich glaube, wir müssen uns auf die Schulter klopfen“, sagt er gar. „Wir haben den Kader in der Breite verstärkt.“