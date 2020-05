1 Team-Spieler und Zuschauer müssen sich nicht umgewöhnen: Volker Pikard am Spielfeldrand in der Schelztorhalle. Foto: /Herbert Rudel

In den vergangenen drei Jahren bildeten Daniel Kraaz und Volker Pikard beim Handball-Landesligisten Team Esslingen ein Trainerduo. Nach dem Abschied von Kraaz geht das Team mit Pikard als alleinigem Coach das Abenteuer Verbandsliga an.

Esslingen - Es ist die naheliegendste Lösung. Und in den Augen der Vereinsverantwortlichen auch die beste: Volker Pikard wird die Handballer des Team Esslingen als Trainer in die wieder eingeführte Verbandsliga führen. In den vergangenen drei Jahren hatte der 53-Jährige die Mannschaft gemeinsam mit Daniel Kraaz betreut, der zur neuen Spielzeit die HSG Owen/Lenningen übernimmt.