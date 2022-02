1 Für die HSG-Spieler gab es kein Halten mehr – auch für ihre Trikotnähte. Foto: /Robin Rudel

Die Handballer der HSG lassen im Verbandsliga-Derby beim TSV Denkendorf nichts anbrennen. Nach dem 34:17-Sieg müssen sie aber neue Trikots bestellen.















Denkendorf - Es war eine Zerreißprobe im Handball-Verbandsliga-Derby TSV Denkendorf gegen die HSG Ostfildern – vor allem für die Trikots der Gäste. Bereits in der ersten Hälfte hielt Ostfilderns Kreisläufer Sebastian Pollich sein zerrissenes Trikot mit der Nummer 77 in die Luft. Später mussten dann die Trikot-Ärmel von Nico Kriessler und Tobias Haag dran glauben. Angesichts dessen könnte man vermuten, dass es sich um ein sehr hartes und umkämpftes Derby gehandelt hat. Wer in der Sporthalle in Denkendorf war, weiß allerdings, dass dies nicht der Fall war. Denn ein Blick auf das Ergebnis zeigt: Mit 17:34 (7:14) kassierten die Denkendorfer gegen die Tabellenführer von den Fildern eine derbe Klatsche.