Handball – Verbandsliga: „Ogu“ Nwagbara trainiert die Heli-Frauen

Es ist ein in der Handballszene prominenter Name – und entsprechend ein Coup: Ogujiuba Nwagbara trainiert in der kommenden Saison die Verbandsliga-Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn. Der frühere Pfullinger Zweitligaspieler und Kapitän der nigerianischen Nationalmannschaft wird Nachfolger von Manfred Haase. Obwohl das Team auf Rang drei der Tabelle steht, wurde der Vertrag mit Haase nach drei Jahren nicht verlängert. „Ogu“ Nwagbara, der unter anderem schon die Männer der HaSpo Ostfildern sowie der HSG Schönbuch trainiert hat, ist im Moment Co-Trainer des Frauen-Regionalligisten H2Ku Herrenberg.