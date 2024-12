Handball – Verbandsliga: Moritz Müller wird Ralf Wagners Nachfolger in Denkendorf

2 Hinterlässt große Fußstapfen: Ralf Wagner legt im Sommer nach zehn Jahren seinen Trainerposten in Denkendorf nieder. Foto: /Herbert Rudel

Der 26-jährige Moritz Müller übernimmt zur kommenden Saison den Handball-Verbandsligisten TSV Denkendorf.











Link kopiert

Eine leise Wehmut ist Ralf Wagner doch anzumerken, als er seine Zeit als Trainer der Verbandsliga-Handballer des TSV Denkendorf Revue passieren lässt. „Wir sind drei Mal aufgestiegen, aber sicherlich war der Aufstieg in die Verbandsliga eine super Sache“, erzählt Wagner, der im gleichen Zug auch die für ihn negativen Erlebnisse anspricht: „Emotional wirklich schwierig war für mich, die langjährigen Spieler am Ende der vergangenen Runde zu verabschieden.“ Seit fast zehn Jahren ist Wagner der Chefcoach in Denkendorf, da ist es ihm die Entscheidung, seinen Posten nach der laufenden Saison abzugeben, freilich nicht leicht gefallen. „Das Bauchgefühl kam schon im Laufe der Hinrunde bei mir auf, also dass ich ein Fragezeichen dahinter gesetzt habe, ob ich das Team auch immer noch weiterbringen kann“, erklärt Wagner und ergänzt: „Nach zehn Jahren ist es auch mal gut und das habe ich versucht, frühzeitig dem Verein zu kommunizieren. Ich glaube, dass ein Wechsel her muss auf eine jüngere Generation, die mit ihrer Art, Handball zu verstehen, vielleicht in Kombination mit den Dingen, die von mir vernünftig waren, die Mannschaft weiterzuentwickeln.“