Handball – Verbandsliga: Mit Bock und Demut nach „obba“

1 So sehen Meisterinnen und Meistertrainer aus, von links: Svenja Bartsch, Florence Krug, Ralf Hönig, Annika Pröll, Aylin Oßwald, Amely Thomä, Derya Baskaya, Patricia Schoen, Jule Riehs, Marie Rehkugler, Luisa Rehkugler, Lorena Drücker und Jana Müller. Foto: /Annika Pröll

Die Handballerinnen des TSV Denkendorf haben sich schneller entwickelt, als das selbst ihr Trainer erwartet hatte und steigen in die Württembergliga auf.











Ralf Hönig hatte sich das so schön ausgedacht: „Ich hätte das Team gerne noch ein Jahr in der Verbandsliga trainiert und geformt und mich dann mit dem Aufstieg verabschiedet.“ Doch dann kam es ganz anders: Die Handballerinnen des TSV Denkendorf haben den Sprung in die Württembergliga bereits in der laufenden Saison geschafft, die Meisterschaft steht schon vor den letzten beiden Spielen fest. Und Hönig ist damit im Reinen: „Zum Umdenken haben mich die Spiele in Metzingen und zuletzt in Herbolzheim gebracht. Da habe ich gemerkt: Die Mädels wissen, wo es langgeht, sie sind soweit.“ Und er bleibt natürlich trotzdem in Denkendorf.