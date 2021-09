1 Gegen Ende konnte sich Denkendorf immer öfter durchsetzen, so wie hier Christian Dobler (rechts) gegen Manuel Tremmel. Foto: /Jörn Kehle

Im Verbandsliga-Derby gegen den TSV Köngen feiern die Handballer des TSV Denkendorf eine späten 37:33-Sieg. Danach hat es über weite Strecken nicht ausgesehen.

Denkendorf - Wenn nach einem Handballspiel der eine Trainer von „fehlender Entschlossenheit in der Schlussphase“ spricht und der andere von einer „klassischen Willensgeschichte“, dann ist – ohne das Ergebnis der Partie zu kennen – klar, was zuvor auf dem Feld passiert sein muss. Nicht anders war das am vergangenen Samstagabend in der Denkendorfer Sporthalle, wo der gastgebende TSV den Namensvetter aus Köngen zum Verbandsliga-Derby empfangen und sich mit 37:33 durchgesetzt hat.