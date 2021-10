1 Jannik Soteras Merz setzt sich durch und macht eines seiner acht Tore. Foto: /Herbert Rudel

Der Sieg im Verbandsliga-Derby bleibt mit 42:26 bei der HSG Ostfildern. Das Team Esslingen rennt von Beginn an einem Rückstand hinterher – und geht am Ende ganz böse unter.















Ostfildern - Wenn man es im Nachhinein so sagen möchte, dann ist der Drops im Verbandsliga-Derby zwischen der HSG Ostfildern und dem Team Esslingen bereits nach gut zehn Minuten gelutscht gewesen. Sebastian Pollich stellte in der Ruiter Sporthalle für die Hausherren auf 8:5 – und geringer sollte der Rückstand, dem die Gäste hinterher rennen mussten, bis zum Ende nicht mehr werden. Dass die Partie mit einer 26:42-Packung für die Esslinger letztlich zu einem Debakel werden sollte, hatte sich zu diesem frühen Zeitpunkt aber noch nicht mal angedeutet. Zur Pause stand es 19:15 für Ostfildern, was dem Verlauf der Partie entsprach, denn die Gastgeber ließen es vor allem in der Abwehr ein wenig schleifen.