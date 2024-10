Handball-Verbandsliga: „Mal gschwind“ die Rollen getauscht

1 Jochen Masching (links) kann es noch. Das haben nicht nur die Spieler seines Ex-Clubs SG Hegensberg/Liebersbronn gemerkt. Foto: / Rudel

Warum bei den Handballern des TV Reichenbach zurzeit der 40-jährige Jochen Masching auf dem Spielfeld steht und Daniel Roos an der Seitenlinie.











Mit Reaktionen hat Jochen Masching gerechnet. Wenn auch nicht mit so vielen. Denn Handballspielen ist für ihn eine normale Tätigkeit. Seit vielen Jahren. „Holger Breitenbacher hat die Stirn gerunzelt und mich gefragt, ob ich mir das wirklich antun möchte“, erzählt Masching von seinem ersten Comeback in dieser Saison. Der ehemalige Bundesligaspieler Breitenbacher ist Trainer des Handball-Verbandsligisten HSG Schönbuch, der frühere Viertligaspieler Masching Coach des TV Reichenbach. Und seit dem Heimspiel am 29. September gegen Schönbuch auch wieder Spieler.