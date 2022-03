1 Marco Gaßmann Foto: /Herbert Rudel

Trainer Marco Gaßmann und die HSG Ostfildern gehen mit einer Mischung aus Vorfreude und Anspannung in das Spitzenspiel der Handball-Verbandsliga.















Ostfildern - Es ist das Spiel der Spiele. Zumindest für die beiden beteiligten Mannschaften. Aber auch die gesamte Liga und die Handball-Region werden am Samstag interessiert in Richtung Scharnhausener Körschtalhalle schauen, wenn um 20.30 Uhr die HSG Ostfildern in der Verbandsliga als Zweiter den einen Punkt besser dastehenden Tabellenführer TV Steinheim empfängt. Es könnte eine Vorentscheidung über Meisterschaft und Aufstieg fallen. Während sich die Ostfilderner rund um ein spielfreies Wochenende in Ruhe auf die Begegnung vorbereiten konnten, haben die Steinheimer eine schwierige Zeit hinter sich. Nachdem die heimische Wentalhalle vor einer Woche abgebrannt war, lief die Suche nach Trainingsmöglichkeiten und einer Ersatz-Spielstätte auf Hochtouren. Natürlich fühlt auch HSG-Trainer Marco Gaßmann mit dem Konkurrenten mit. Vor dem Top-Spiel äußert sich der 26-Jährige über: