Die TSV-Frauen gewinnen knapp gegen Weingarten. Hegensberg/Liebersbronn verliert in Kirchheim.















Die Handballerinnen des TSV Köngen haben auch das zwölfte Saisonspiel gewonnen – wenn auch mit Mühe. Weil die Partie der SG Ober-/Unterhausen ausfiel, ist das TSV-Team nun mit 24:0 Punkten Spitzenreiter. Coach Armin Dobler von der SG Hegensberg/Liebersbronn war nach der Niederlage in Kirchheim angefressen – ein sechsminütiger Blackout führte zur Niederlage. Für Dobler war das Spiel eine Kopie des Esslinger Stadtderbys gegen das Team in der Vorwoche – da unterlag die SG mit 25:30. Mit zwei Niederlagen im Nacken geht es für die Berghandballer am kommenden Samstag – Stand heute – auch noch zu Klassenprimus HSG Ostfildern. Dobler: „Da sind wir dann so richtig in der Außenseiterrolle.“