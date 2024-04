Handball-Verbandsliga: Herdas Kempator bringt die Entscheidung

1 Noah Herda (am Ball) ist schwer zu stoppen – und sorgt im Derby für den spektakulären Schlusspunkt. Foto: /Herbert Rudel

Die Handballer der SG Heli packen im Verbandsliga-Derby gegen den TSV Köngen die Trickkiste aus und gewinnen mit 31:30. Für die Köngener wird es immer enger.











Die meisten haben es gewusst – geklappt hat es trotzdem mal wieder: Acht Sekunden vor der Schlusssirene gelang Noah Herda von der SG Hegensberg/Liebersbronn per Kempa der Siegtreffer zum 31:30 (13:15) im Derby der Handball-Verbandsliga gegen den TSV Köngen. Während sich die Berghandballer damit in der Tabelle auf den dritten Rang vorarbeiteten, sieht es für die Köngener als Elfter und Vorletzter in Sachen Klassenverbleib weiterhin ziemlich düster aus. „Jetzt wird es richtig hart“, gab Köngens Trainer Dominic Fischer zu.