Handball – Verbandsliga: Heli steigt auf, TVR in der Relegation

1 Oberliga, wir kommen – die Berghandballer feiern in Pfullingen mit ihren Fans. Foto: /Anna Lederle

Die Handballer schließen eine starke Saison auf den Rängen zwei und drei ab, dürfen stolz auf sich sein – und haben ausgiebig gefeiert.











Die Stimmen von Veit Wager und Daniel Roos waren am Tag danach ein deutlich angeschlagen. Sie hatten etwas zu feiern. Den eigenen Sieg zum Saisonabschluss hatten die von Wager trainierten (Noch-) Verbandsliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn locker eingefahren – dann mussten sie ein paar Minuten warten, ehe die Nachricht kam, dass es in anderen Hallen zu ihren Gunsten gelaufen war: Die Berghandballer steigen als Tabellenzweiter der Abschlusstabelle in die Oberliga auf, ohne den Umweg über die Relegation nehmen zu müssen. So kompliziert ist das: Heli profitierte davon, dass die MTG Wangen und der TSV Blaustein zwei Ligen drüber den Klassenverbleib schafften. In der Relegation ist der TV Reichenbach dabei, der dazu gar nicht den Sprung auf Platz drei benötigt hätte. Da die Spiele – vermutlich gegen den Baden-Oberligisten TV Hardheim – erst in knapp drei Wochen beginnen, konnten Co-Trainer Roos und die Spieler das bereits Erreichte ebenfalls ausgiebig feiern.