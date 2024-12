1 . Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Zum Jahresabschluss gibt es in der Handball-Verbandsliga zwei Siege der SG Hegensberg/Liebersbronn und eine erwartete Niederlage des Team Esslingen.











Während der neue Tabellendritte SG Hegensberg/Liebersbronn in der Handball-Verbandsliga so was von nichts anbrennen ließ, war das Team Esslingen chancenlos.