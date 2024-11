1 Die SG Heli ist nun mit 10:4 Punkten Vierter der Verbandsliga. Foto: oh

Die Verbandsliga-Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn sind so langsam in der Saison-Spur. Das 29:20 (14:11) bei der HSG Schönbuch war der zweite Sieg in Folge, die Mannschaft ist mit nun 10:4 Punkten Vierter.