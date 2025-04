Handball – Verbandsliga: Heli-Handballer drücken die Daumen

Die SG gewinnt in Mössingen nach Anfangsschwierigkeiten mit 27:22.











Nun hängt es für die Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn noch von Faktoren ab, die sie nicht beeinflussen können. Durch den 27:22 (11:15)-Sieg bei der Spvgg Mössingen sind sie sicher der bessere Tabellen-Zweite der beiden Verbandsliga-Staffeln. Bleibt es bei der aktuellen Konstellation in den Ligen darüber, vor allem in der Regionalliga, steigen sie so direkt in die Oberliga auf. Kommt eine weitere Mannschaft von oben runter, bleibt den Berghandballern noch die Chance in der Relegation gegen den Tabellensiebten der Oberliga Südbaden. „Es wäre schön, wenn es nicht dazu kommt, wir drücken den Blausteinern und Wangenern in der Regionalliga die Daumen“, sagte Heli-Coach Veit Wager.