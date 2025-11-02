Handball – Verbandsliga: Heli-Frauen bleiben verlustpunktfrei
Heli-Spielerin Stephanie Frick (am Ball) trifft neun Mal. Foto: / Herbert Rudel

Handball-Verbandsligist Team Esslingen hat mit der Abwehr zu kämpfen, der TSV Denkendorf mit seinen Verletzten – und bei den Frauen der SG Heli läuft derzeit alles nach Plan.

Nach zuletzt drei Erfolgen in Serie kassierte das Team Esslingen zuhause gegen das den HV RW Laupheim eine 33:38-Niederlage. Die stark ersatzgeschwächten Handballer des TSV Denkendorf erkämpften sich gegen das Schlusslicht ein 30:30-Unentschieden und die Frauen der SG Hegensberg/Liebersbronn sind weiterhin das Maß der Dinge.

