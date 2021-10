1 Hegensberg/Liebersbronn wirft Tor um Tor. Foto: /Paesler

Das Derby in der Handball-Verbandsliga endet mit 30:25 (18:9), hätte aber viel höher ausgehen können.















Esslingen - So einen schönen Abend haben sie in der Sporthalle an der Römerstraße schon lange nicht mehr erlebt. Drei Mal lautete das Handball-Duell SG Hegensberg/Liebersbronn gegen TV Reichenbach und drei Mal gewann die SG – sowohl in der Kreisliga B als auch in der Bezirksklasse und am späteren Samstagabend in der Verbandsliga. Mit der 25:30 (9:18)-Niederlage war der TVR „noch gut bedient“, wie Trainer Volker Haiser anerkannte. Zwischenzeitlich sah es nach einem Debakel aus.

Die letztendlich entscheidende Phase war gleich die zu Beginn. Die SG startete furios, während die Reichenbacher fast gar nichts hinbekamen. 5:1 stand es und 10:3, da hatte Haiser schon zwei Auszeiten aufgebraucht. Die Abwehr der Heimmannschaft stand sicher und vorne war fast jeder Wurf ein Treffer – und die Fangemeinde entsprechend aus dem Häuschen. In der zweiten Hälfte war die Partie etwas ausgeglichener – allerdings war sie da schon so gut wie entschieden.

„Wir haben den Gegner beherrscht und geduldig gespielt. Wir haben hoch verdient gewonnen“, freute sich SG-Trainer Olaf Steinke.