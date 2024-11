Handball-Verbandsliga: Esslinger Misere

1 Lennart Fischer (links) wirft und überwindet die Reichenbacher Abwehr. Foto: /Herbert Rudel

Handball-Verbandsligist Team Esslingen gibt auch gegen den TV Reichenbach eine Führung aus der Hand und verliert in einem mäßigen Spiel mit 30:32.











Manchmal braucht es nicht viele Worte. Deutlich reicht. Dass es in der Kabine der Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach während der Pause laut wurde, hörte sogar Trainer Christian Straub vom Team Esslingen nebenan, wie er später berichtete. Die Reichenbacher waren ziemlich schnell wieder draußen in der Halle. Und dann: Mika Fahrion, Tim Pussert, Mika Fahrion, Tim Pussert, Tobias Hofmann – und zwischendurch noch eine Auszeit von Straub. Aus der 16:13-Pausenführung der Esslinger wurde in gut fünf Minuten ein 18:16-Vorsprung der Reichenbacher. Die Partie war gekippt, am Ende gewann der TVR – gefühlt deutlicher als das 32:30.