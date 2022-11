1 Esslingens neuer Trainer Christian Straub beobachtet von der Seitenlinie, wie Köngens Manuel Tremmel zum Siebenmeter antritt – und trifft. Foto: /Paesler

Esslingen verliert am Freitagabend das zweite Spiel nach dem Trainerwechsel mit 29:38 gegen den TSV Köngen.















Die Erleichterung war groß, als die Verbandsliga-Handballer vom Team Esslingen gleich das erste Spiel nach dem Trainerwechsel von Volker Pikard zu Christian Straub gewonnen hatten. Doch wenige Tage nach dem 33:28 gegen den HV RW Laupheim herrscht schon wieder Ernüchterung: Am Freitagabend verlor das Team das Derby gegen den TSV Köngen mit 29:38 (14:15).

„Wir hatten einen schlechten Rückzug. Wir müssen schauen, dass wir weniger Gegentore bekommen, wir müssen an der Abwehr arbeiten“, ging Straub sofort in die Analyse. Die Enttäuschung war ihm jedoch anzusehen. Köngens Coach Sinisa Mitranic stand wenige Minuten nach dem Spielende ebenfalls noch unter Strom, dürfte sich mit etwas Abstand aber über den zwar nicht glanzvollen, aber soliden Auftritt freuen. „In der ersten Hälfte haben wir nach unserer Führung etwas Schwäche gezeigt, in der zweiten sind wir vor allem in der Abwehr besser gestanden“, erklärte er und erkannte auch, dass seine Mannschaft von der Unsicherheit der Esslinger profitiert hatte.

Die Esslinger spielten engagiert. Insgesamt aber stellten die Köngener die etwas bissigere Abwehr und kamen vorne zu den leichteren Toren – und gewannen damit verdient, wenn auch zu deutlich.

Es war lange ein Wechselbad der Gefühle – für Spieler, Betreuer und Fans beider Mannschaften. Die Esslinger starteten gut, führten mit 4:2, ließen sich dann aber den Schneid abkaufen. 10:7 lagen die Köngener vorne, als Straub seine erste Auszeit nahm. Zwar legten die Köngener danach sofort durch Hannes Hagelmayer zum 11:7 nach, aber das Team kämpfte sich zurück ins Spiel und hatte beim 11:12 durch Jakob Guhl in der 22. Minute fast wieder aufgeschlossen.

Nach dem Wechsel blieb das Team zunächst dran – aber eben nur dran. Beim 21:18 gelang Kapitän Manuel Tremmel in der 41. Minute erstmals wieder eine Dreitore-Führung für die Köngener – die damit so langsam klarer in Richtung Sieg unterwegs waren. Beim 19:24 aus Esslinger Sicht zückte Straub erneut die grüne Karte, doch er konnte damit nicht entscheidend eingreifen. Die Köngener zogen mit zwei Toren weiter davon. Die Team-Spieler kämpfen, kassierten am Ende aber die sechste Niederlage im achten Saisonspiel – und die erste unter Straub.