1 Denkendorfs Neuer,Lukas Aichele (links), überzeugt auch als Spielmacher. Foto: /Herbert Rudel

Die Verbandsliga-Handballer des TSV Denkendorf heimsen beim 32:29 gegen Württembergliga-Absteiger TSV Alfdorf/Lorch den ersten Saisonsieg ein.















Mit Ach und Krach hatte der letztjährige Aufsteiger TSV Denkendorf vergangene Saison den Verbandsligaverbleib fix gemacht – und auch in der neuen Runde lief es nach zwei Niederlagen bislang alles andere als rund. Mit dem finanziell gut gepolsterten Württembergliga-Absteiger TSV Alfdorf/Lorch stand als dritter Gegner erneut keine leichte Aufgabe an – dazu kam ein personeller Umbruch sowie der Ausfall von Denkendorfs Spielmacher Lukas Taxis wegen einer Sprunggelenks-Verletzung: keine guten Vorzeichen also vor dem zweiten Heimspiel. Allerdings zeigte das Team von Trainer Ralf Wagner über weite Strecken eine solide Leistung und feierte beim 32:29 (17:13) den ersehnten ersten Saisonsieg.