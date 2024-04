Handball-Verbandsliga: Ein „historisches Debakel“ für Denkendorf

1 Freie Fahrt für Noah Herda und die Heli-Handballer. Foto: /Robin Rudel

Der TSV Denkendorf erzielt in der ersten Hälfte nur fünf Tore und verliert das Handball-Derby bei der SG Heli mit 16:36.











Dass es sportlich für beide Mannschaften im Saisonendspurt um nichts mehr ging, sah man vielleicht auch daran, dass die Ränge in Anbetracht eines Derbys sehr dünn besetzt waren. Wann kann man in der Halle an der Esslinger Römerstraße während eines Handballspiels schon gemütlich hinter den beiden Sitzreihen hin- und her spazieren? Die wenigen Fans, die gekommen waren, aber erlebten ein außergewöhnliches Verbandsliga-Duell zwischen der SG Hegensberg/Liebersbronn und dem TSV Denkendorf. Manche sprachen nach dem 36:16 (19:5) sogar von einem historischen Abend.