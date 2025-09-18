Handball – Verbandsliga: Eine „brutal ausgeglichene“ Liga

1 Ausgeglichene und möglicherweise spannende Derby-Duelle zwischen den Handballern des Team Esslingen und des TSV Denkendorf gibt es auch in der anstehenden Saison wieder zu sehen. Bereits am 2. Spieltag gastieren die Denkendorfer in Esslingen. Foto: Herbert Rudel

Die Handball-Verbandsliga der Männer verspricht in der anstehenden Saison wieder viel Spannung, einige Derbys und neue Gesichter– sowohl auf der Platte als auch auf der Trainerbank.











Nach dem souveränen Aufstieg der SG Hegensberg/Liebersbronn in die Oberliga und dem Abstieg des TSV Deizisau aus selbiger treten erneut vier Teams aus dem Raum Esslingen in der Handball-Verbandsliga an. Eine Prognose abzugeben, in welcher Reihenfolge sie die Saison abschließen werden, gestaltet sich wie immer schwierig– wobei Absteiger Deizisau freilich von einigen Experten als Aufstiegsaspirant genannt wird. Deizisaus Neu-Coach Sven Strübin gibt die Favoritenrolle aber gerne erst mal ab und will sich „auf die Entwicklung des Teams“ konzentrieren. Auch der TV Reichenbach – Platz drei in der vergangenen Saison und knapp in den Entscheidungsspielen zur Oberliga gegen den TV Hardheim gescheitert – könnte wieder eine Rolle ganz oben spielen. In einem Punkt sind sich die Trainer aus der Region aber einig: Die anstehende Verbandsliga-Saison könnte – vor allem im vorderen Bereich der Tabelle – sehr ausgeglichen werden.