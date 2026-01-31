Handball – Verbandsliga: Ein wildes Spiel in Deizisau

1 Yannik Taxis erzielt wichtige Tore, kurz vor Schluss aber vergibt er die Chance, alles klarzumachen. Foto: Michael Treutner

Nach dem 26:26 des TSV Deizisau in der Handball-Verbandsliga gegen den TSV Bartenbach bleibt das Rennen um den Aufstieg spannend, die Deizisauer sind aber „hinten dran“.











Kapitän Lukas Lohmann hatte einen „heißen Januar“ ausgerufen. Drei Spiele später, inklusive der beiden gegen die Top-Teams HV Rot-Weiß Laupheim und TSV Bartenbach, sind sie sich beim Handball-Verbandsligisten TSV Deizisau nicht so sicher, wie sie das Ganze einschätzen sollen. Ein Kalter war es angesichts der beiden Unentschieden in den Spitzenduellen, die dem 38:30-Sieg gegen die SG Herbrechtingen/Bolheim folgten, bestimmt nicht. So richtig erwärmend aber war gerade der Auftritt beim 26:26 (12:13) gegen die Bartenbacher auch nicht.