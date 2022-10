1 Team Esslingen kassiert die nächste Niederlage. Foto: EZ/Archiv

Das Harzverbot in der Kirchheimer Halle war nicht daran schuld, dass das Team Esslingen sein Verbandsliga-Spiel beim VfL verloren hat. Dafür gab’s andere Gründe.















Die Verbandsliga-Handballer des Team Esslingen mussten sich im „meistgehassten Spiel der Saison“ beim VfL Kirchheim mit 23:27 (12:11) geschlagen gegeben. Am Harzverbot in der Walter-Jacob-Halle lag es laut Team-Spieler Benedikt Frohna allerdings nicht – genauso wenig wie an dem Fakt, dass die Kirchheimer nach dem 23:23 vier Minuten vor dem Ende noch vier Tore erzielten und die Esslinger kein einziges mehr. „Der Knackpunkt war früher“, erklärte Frohna. „Wir liegen die komplette erste Hälfte vorne, schaffen es aber wegen leichtfertiger Fehler nicht, den Sack zuzumachen.“