Johannes Martin hat bei den Verbandsliga-Frauen die ersten Einheiten absolviert

Köngen - Mit der Erwartungshaltung ist es so eine Sache. Vor allem, wenn der Prozess des Kennenlernens in der Zeit der Corona-Einschränkungen nicht so leicht ist. Im Sport ist es gerade eine besondere Herausforderung, wenn ein Team auf einen neuen Trainer trifft. Und anders herum. So ist es auch bei den Handballerinnen des TSV Köngen, die in der kommenden Saison in der wieder eingeführten Verbandsliga antreten, und Johannes Martin. Der 31-Jährige hat zuletzt die Landesliga-Frauen des TB Neuffen betreut und macht in Köngen den nächsten, kleinen Karriereschritt. „Nachdem wir uns geeinigt hatten, wollte ich mir eigentlich noch das eine oder andere Spiel anschauen“, erzählt Martin. Doch daraus wurde nichts. Corona-Pause.