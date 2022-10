1 Benjamin Hahnloser steigt hoch, aber die Reichenbacher Abwehr packt zu. Foto: /Herbert Rudel

Das Verbandsliga-Derby zwischen der SG Hegensberg/Liebersbronn und dem TV Reichenbach endet leistungsgerecht mit 30:30.















Link kopiert

Marcel Planitz klopfte Yannik Heetel auf die verschwitzte Schulter. „Wir trinken nachher noch einen zusammen“, sagte er und verabschiedete sich zur Besprechung in die Kabine. Zuvor hatten Planitz und Heetel in freundschaftlicher Atmosphäre die vergangenen 60 Minuten in der Sporthalle an der Esslinger Römerstraße Revue passieren lassen. Beide mit einem fast seligen Lächeln im Gesicht. Gesprächsstoff bot dieses Verbandsliga-Derby zwischen Planitz’ SG Hegensberg/Liebersbronn und Heetels TV Reichenbach jede Menge. Es war ein begeisterndes Handballspiel, das am Ende leistungsgerecht mit 30:30 (15:15) endete.