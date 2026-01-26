Handball – Verbandsliga: Durststrecke der Madcats ist beendet

Die Neuhausenerinnen gewinnen nach zuvor sechs Niederlagen bei der HSG Langenau/Elchingen mit 30:20.











Die Heimfahrt aus Unterelchingen war für die Verbandsliga-Handballerinnen des TSV Neuhausen und ihre Verantwortlichen beschwerlich. Zweieinhalb Stunden brauchte der Tross, um sich heim auf die Fildern zu kämpfen. Aber die winterliche Auswärtsfahrt hat sich gelohnt. Denn nach zuvor sechs Niederlagen in Folge haben die Aufsteigerinnen bei der HSG Langenau/Elchingen gewonnen, und das mit 30:20 (14:11) deutlich.