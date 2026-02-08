Handball – Verbandsliga: Drei Niederlagen vor der Faschingspause

Drei Niederlagen vor der Faschingspause

1 Die Handballer des Fünften TV Reichenbach verlieren beim Tabellenführer Laupheim deutlich. Foto: Steffen Wahr/oh

Handball-Verbandsligist TSV Denkendorf und das Team Esslingen unterliegen knapp – und der TV Reichenbach kassiert beim Tabellenführer eine „einen Tick zu hohe“ 32:40-Niederlage.











Link kopiert

Es war kein gutes Wochenende für die Teams aus der Region in der Handball-Verbandsliga. Sowohl der TSV Denkendorf als auch das Team Esslingen und der TV Reichenbach verloren ihre Spiele vor der Faschingspause. Besonders bitter ist die 30:33-Niederlage des Team Esslingen bei der SG Ober-/Unterhausen, denn dadurch bleibt das Team weiter auf dem letzten Rang stehen.